EU exige a México más extradiciones y acciones contra cárteles para mantener cooperación en seguridad

Al presentar la Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, el gobierno de Estados Unidos señaló que la cooperación con México en materia de seguridad estará condicionada a resultados “tangibles” en el combate al narcotráfico, como el aumento de extradiciones, detenciones, incautación de precursores químicos y desmantelamiento de laboratorios.

El documento difundido por la Casa Blanca indica que México es un punto clave en la producción y tránsito de drogas sintéticas, particularmente fentanilo y metanfetaminas, que ingresan a territorio estadounidense a través de la frontera sur.

La estrategia publicada instruye al Departamento de Estado, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), a asegurar la cooperación del gobierno mexicano en la incautación de precursores químicos, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y la reducción de la producción de drogas sintéticas.

El documento establece que dicha asistencia en seguridad -que incluye programas de capacitación para funcionarios mexicanos de seguridad y del sector judicial así como intercambio de inteligencia- estará condicionada a que México muestre resultados tangibles en esas áreas.

Asimismo, la estrategia contempla la identificación, detención y extradición de líderes de las organizaciones a las que el documento denomina tanto organizaciones criminales transnacionales (TCO) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO).

En ese sentido, el documento se enmarca en la política del gobierno trumpista en la que ha designado a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.