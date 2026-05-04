Investiga Fiscalía de Distrito robo sin violencia a oficina en colonia San Felipe

Al parecer un hombre ingresó a las instalaciones para sustraer armas y municiones de diverso calibre, así como una pick up en la que huyó

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, informa que investiga el robo sin violencia perpetrado en una oficina ubicada en la calle J. Domínguez de Mendoza, de la colonia San Felipe, en donde fueron sustraídas diversas armas de fuego, siendo materia de la indagatoria, determinar el número y características de las mismas.

Al momento, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, la Agencia Estatal de Investigación y grupos de Inteligencia de la Policía Municipal, realizan una investigación de campo, en busca de indicios que permitan esclarecer el caso y detener a quien resulte responsable.

De acuerdo con las primeras indagatorias, para las cuales se han analizado diversas videograbaciones de seguridad, y recabado la declaración de testigos, el robo fue realizado por una persona que al parecer ingresó al domicilio, la tarde del domingo 3 de mayo.

Además de sustraer las armas, se llevó un vehículo tipo pick up, línea RAM 700, modelo 2022, también propiedad de la empresa, para huir del lugar.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos y la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos.