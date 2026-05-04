Al caso Camino Rojo se suman otras mineras involucradas en crimen organizado, denuncia Gómez Urrutia

Ciudad de México. Al caso de Camino Rojo, en Zacatecas, se suman otros de empresas mineras en los que también está involucrado el crimen organizado, tanto para agredir como para infiltrarse en la vida sindical, denunció el líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia.

En conferencia de prensa, indicó que se trata de los casos de las minas Plata Panamericana, en Zacatecas; Américas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa; y Torex Gold, en Guerrero, en las cuales también se ha comprobado esta modalidad.

El dirigente precisó que la mayoría de las minas son canadienses, debido a que este país tiene el 70 por ciento de la participación en la minería.

Desde el sindicato minero, agregó, se está pidiendo que se cancele la concesión a estas empresas y se les quite el registro a los sindicatos patronales, para que los trabajadores puedan operar de forma normal y con seguridad, sin riesgo para ellos ni sus familias, ya que —lamentó— hay casos en los que han sido amenazados de muerte.

En el marco de la 44 Convención Nacional Ordinaria del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM), detalló que el modus operandi de estas empresas es similar al ocurrido en Camino Rojo, es decir, los trabajadores son amenazados y agredidos para que dejen de pertenecer al sindicato minero.

Gómez Urrutia calificó estas intervenciones como un “narco sindicato”, modelo que —dijo— se ha replicado en otras mineras.

Con respecto al seguimiento del caso de Camino Rojo, el Sindicato Minero pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que se retire la concesión debido a las violaciones laborales en las que ha incurrido la empresa, así como el retiro del registro del sindicato patronal.

Aseguró que la vida de los trabajadores de esta mina sigue en riesgo y que continúan pendientes las acciones que el gobierno pondrá en marcha para dar una solución.

Informó que el gobierno de Canadá ha solicitado al gobierno de México investigar a esta empresa.