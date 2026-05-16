¡Se calentaron los ánimos! simpatizantes de Morena vs manifestantes, al borde del atropello y golpes

Eran ya casi las dos de la tarde cuando arribaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Chihuahua, General Roberto Fierro, la presidenta Nacional de Morena, Arianda Montiel, junto con Andy López Beltrán, hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador.

A los destacados personajes de la Cuarta Transformación ya los estaban esperando, tanto parte del staff como simpatizantes, entre ellos, los que en Chihuahua representan a Morena, dirigentes, legisladores, regidores y lideresas seccionales, sin embargo, al llegar a la salida, se encontraron con un grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres, las cuales gritaban fuertemente ¡Fuera Morena!, además de brindar respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

Fue así que mientras salían escoltados por el grupo de colaboradores que vienen desde la Ciudad de México, mujeres comenzaron a hacerse de palabras, unas defendían a la gobernadora, mientras que otras cuantas comenzaron a defender a su partido guinda.

Fueron tantos los ánimos elevados, que casi se dieron de golpes, con esas miradas retantes, salieron las mujeres más bravas en este duelo de defensas, unos con Morena y otros en defensa del Estado.

Entre los acontecimientos, mientras las autoridades subían a la camioneta, el contingente rodeó la camioneta, lo cual no impidió al chofer de la misma frenar la marcha.

Este momento llamó la atención a los presentes, ya que bastaron unos minutos para que este encuentro se saliera de control.