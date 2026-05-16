Tensión en marcha de Morena por protesta de ciudadano con pancarta crítica

Un momento de tensión se registró la tarde de este sábado en las inmediaciones de la glorieta de Glorieta de Pancho Villa, luego de que un ciudadano acudiera al lugar de concentración de la marcha convocada por Morena portando una pancarta con mensajes críticos hacia dicho partido político.

La presencia del manifestante llamó rápidamente la atención de simpatizantes de Morena que ya se encontraban reunidos en el sitio previo al arranque de la movilización.

De acuerdo con testigos, decenas de personas rodearon al ciudadano mientras lanzaban consignas en su contra e intentaban bloquear la visibilidad de la pancarta utilizando banderas de México.

Durante varios minutos se vivieron momentos de confrontación verbal e intercambio de reclamos entre ambas partes, lo que generó un ambiente de tensión entre los asistentes.

Pese al altercado y a los señalamientos de agresión verbal, no se reportaron lesiones ni enfrentamientos físicos de gravedad en el lugar.

Elementos de seguridad y personas presentes se mantuvieron atentos a la situación para evitar que el conflicto escalara mientras continuaban las actividades relacionadas con la marcha.