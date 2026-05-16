Solo los lideres nacionales de Morena llegaron en avión a Chihuahua, los demás viajaron 24 horas en camión

-Empiezan las quejas en redes sociales por bloqueo campesino, acarreados denunciaron que viajaron por casi dos días dioquis

A los grupos de acarreados por el partido Morena, se les terminó muy pronto su convicción de defender la soberanía del país, ya que por el bloqueo que organizaron los productores agrícolas del sur del país, los camiones en los que viajaron desde Veracruz y Guerrero por más de 24 horas, se quedaron varados antes de llegar a la capital de Chihuahua por lo que aseguraron que su viaje fue dioquis y los que llegaron de la Sierra Tarahumara no sabían ni a que venían.

Sin embargo, los que si pudieron llegar a la concentración fue la dirigencia nacional del partido, Ariadna Montiel y toda la comitiva que la acompaño, ya que ellos salieron pasando el medio día de este sábado de la Ciudad de México y para las 2:00 de la tarde ya estaban aterrizando en la capital de Chihuahua.

Los que si llegaron en camión hasta la capital fue la comitiva que salió desde la Sierra Tarahumara, sin embargo, los “simpatizantes” de Morena al bajar de los camiones desconocían totalmente el motivo de su viaje, ya que únicamente fueron citados en un punto y les dijeron que subieran al camión sin dar más explicación.