Pagó Morena traslado para marcha vs Maru

El coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que Morena sí apoyó con traslados para la movilización contra la gobernadora Maru Campos, pero rechazó las acusaciones de acarreo desde otros estados y denunció presuntos obstáculos para impedir la llegada de manifestantes a la capital.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Estrada señaló que las autoridades implementaron una “estrategia mecánica” para dificultar el acceso de contingentes provenientes de distintos municipios hacia la ciudad de Chihuahua.

“Con toda la estrategia mecánica que han implementado, hay que decirlo, lo han hecho este día. Se les ocurrió pintar todas las líneas blancas en la entrada de Juárez a Chihuahua y dejar un solo carril a la Junta de Agua”, expresó.

El legislador morenista afirmó además que se realizaron obras y cierres carreteros en distintos puntos cercanos a la capital, lo que derivó en bloqueos en las rutas provenientes de Delicias, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez.

“Solamente tenemos bloqueos de Delicias para acá, de Cuauhtémoc hacia Chihuahua y de Juárez hacia Chihuahua”, declaró.

Estrada también denunció que un grupo de personas permanecía retenido en la zona de Sacramento.

“Acaba de estar ahí en Sacramento 20 personas con cinco tráilers bloqueando toda la carretera”, indicó.

El coordinador de Morena cuestionó además las declaraciones de la gobernadora respecto a la libertad de expresión y acusó intolerancia por parte del Gobierno estatal.

“¿Cuál libertad de expresión, gobernadora? No es cierto, son intolerantes, no permiten la libertad de expresión, son sensibles”, manifestó.

Asimismo, rechazó versiones sobre la supuesta llegada de camiones con personas provenientes de otras entidades para participar en la movilización.

“No les vamos a permitir que nos digan que vienen camiones de otros estados, porque se le falta al respeto a las personas de principios en este estado”, sostuvo.

Finalmente, Estrada afirmó que el Gobierno estatal concentra su atención únicamente en la capital y deja de lado las necesidades del resto del territorio chihuahuense.

“Este estado tiene 67 municipios y piensan que sólo tiene uno, que es la capital. Aquí hay gente en este estado, que además es grandísimo, a la que se le está privando del derecho de expresión”, concluyó.