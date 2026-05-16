¡Viejo marrano!, gritaron a morenista mientras orinaba en vía pública previo a marcha

Mientras todo un contingente al grito de defender la soberanía mexicana tomaba sus lugares para comenzar la marcha, un indiscreto hombre no aguantó las ganas de hacer sus necesidades fisiológicas.

Sin importar la presencia de niñas, niños y mujeres, el hombre bajó su bragueta para comenzar a orinar, mientras alguien a lo lejos le había gritado “viejo marrano”.



Esto fue incómodo para muchas personas que lo vieron, sin embargo el sujeto estuvo de suerte por qué no hubo algún policía que lo viera cometer esta falta administrativa por orinar en vía pública.