Desde la CDMX llegan para apoyar la marcha vs Maru; aprovecharán venta de productos de Morena

El punto de reunión fue en la glorieta de Pancho Villa, por lo que, con anticipación comenzaron a llegar camionetas, camiones y autos de ciudadanos que participarán en esta marcha organizada por Morena, con el objetivo de defender la soberanía.

Durante el recorrido que hizo Entre Líneas por la zona, fue entrevistado un ciudadano originario de la Ciudad de Mexico, mismo que estaba acompañado de su esposa. Ambos dijeron venir a apoyar el movimiento, pero también a ofrecer mercancía alusiva a la causa.

Expresó el entrevistado que desde ayer viajaron a la capital, por tal motivo aprovechaban el tiempo para descargar y poner carpas de venta.