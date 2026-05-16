Cruz Pérez Cuéllar acusa bloqueos previo a marcha de Morena en Chihuahua

Previo al arranque de la marcha convocada por Morena en contra de la gobernadora Maru Campos, el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, denunció presuntos bloqueos y retrasos en el trayecto hacia la capital del estado.

En declaraciones ofrecidas antes del inicio de la movilización, el edil juarense aseguró que los contingentes provenientes de Ciudad Juárez enfrentaron complicaciones en carretera debido a la presencia de tráileres y trabajos viales.

“Venimos de Juárez con bloqueos artificiales, con tráileres. No nos dejaban pasar y luego estaban pintando rayas supuestamente”, expresó.

Pérez Cuéllar criticó además la postura del Gobierno estatal y consideró que las acciones implementadas representan una falta de respeto hacia el movimiento y sus dirigentes.

“La verdad es de risa la actitud del Gobierno del Estado y de la gobernadora. Ese tipo de insultos al movimiento y a nuestro liderazgo me parecen muy lamentables”, señaló.

El presidente municipal afirmó que las movilizaciones forman parte del ejercicio democrático y del derecho ciudadano a la libre expresión pública.

“La expresión pública de cualquier ciudad es democracia”, sostuvo.

Pese a los retrasos registrados en carretera, el alcalde aseguró que los asistentes continuaban llegando al punto de reunión con ánimo positivo para participar en la marcha.

“La gente sigue llegando, todos un poco retrasados, pero con mucha convicción y contentos”, comentó.

La movilización organizada por Morena inició esta tarde desde la Glorieta de Pancho Villa con rumbo a Palacio de Gobierno, donde participaron contingentes provenientes de distintos municipios del estado.