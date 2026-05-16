Sin Ariadna Montiel, inicia marcha de Morena

Con un contingente indígena encabezando la movilización y sin la presencia de la secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, este sábado dio inicio la marcha convocada por Morena en defensa de la soberanía nacional en la ciudad de Chihuahua.

Ciudadanos provenientes de distintos municipios comenzaron a concentrarse desde la tarde en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa, punto establecido como arranque del recorrido hacia Palacio de Gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento del inicio de la movilización se contabilizaba una asistencia aproximada de 500 personas, quienes portaban banderas de México, pancartas y distintivos relacionados con Morena.

El contingente indígena avanzó al frente de la columna de manifestantes, mientras detrás se incorporaban simpatizantes, militantes y representantes de distintos municipios del estado.

En el lugar también se observó la instalación de puestos de hidratación para atender a los asistentes, así como vendedores ambulantes con artículos y propaganda alusiva al partido organizador.

Aunque Ariadna Montiel había sido mencionada entre las figuras esperadas para el evento, la funcionaria federal no estuvo presente al arranque de la movilización.

La marcha comenzó alrededor de las 16:00 horas y avanzó por las principales vialidades de la capital bajo vigilancia de elementos de seguridad y personal de vialidad, quienes realizaron cierres parciales para permitir el desplazamiento de los contingentes hacia el centro de la ciudad.