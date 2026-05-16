José Luis Villalobos se registra como Defensor de Chihuahua acompañado de su familia y simpatizantes

El diputado local y Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Villalobos García, realizó ayer su registro como Defensor de Chihuahua, en un acto en el que estuvo acompañado por su familia, amigos y decenas de personas que le manifestaron su respaldo.

Durante el evento, Villalobos García destacó la importancia de mantener la cercanía con la ciudadanía y fortalecer el compromiso con México, señalando que este registro representa una muestra de convicción, unidad y trabajo en favor de las familias mexicanas.

El legislador priista agradeció el apoyo y la confianza de quienes lo acompañaron, reiterando que continuará trabajando desde el Congreso y desde el partido para defender las causas sociales, impulsar mejores oportunidades para las y los ciudadanos, así como fortalecer la participación política y democrática.

Asimismo, señaló que el PRI mantiene una etapa de fortalecimiento y reorganización territorial, promoviendo la participación de militantes y simpatizantes comprometidos con el país y con los valores del partido.

El evento se desarrolló en un ambiente de unidad y respaldo político, donde asistentes expresaron su apoyo al trabajo que José Luis Villalobos García que ha venido realizando tanto en su labor legislativa como en las tareas nacionales de afiliación y organización partidaria.