”Se armó el baile”; anuncia Majo Aguilar su primer show en el auditorio nacional

Majo Aguilar continúa consolidando su lugar como una de las voces más imponentes de la música mexicana, tras recibir doble galardón en Premios Lo Nuestro 2026. La célebre artista fue reconocida con el premio Artista Femenina del Año – Música Mexicana, marcando su segunda victoria consecutiva en la categoría, además de obtener el premio a Mejor Combinación Femenina por “Brujería” junto a Yuridia.

Con este doble triunfo, Majo Aguilar reafirma su excelencia, su consistencia y la imparable influencia que tiene dentro de la música mexicana actual. Su capacidad para honrar las tradiciones del género, mientras impulsa su sonido, continúa resonando con el público y sus colegas, posicionándola como una voz femenina clave de la nueva generación.

A este gran logro, se suma el anuncio oficial de su primer concierto en el Auditorio Nacional el próximo 13 de noviembre. Bajo el título “Se Armó El Baile”, este espectáculo será el gran cierre de su gira actual, poniendo broche de oro a una etapa decisiva en su carrera con una de sus presentaciones más importantes hasta la fecha. Para esta noche histórica, Majo elevará su propuesta sonora al presentarse acompañada por banda en vivo y mariachi, una potente combinación que aportará mayor fuerza, profundidad y energía, consolidando su evolución artística en el recinto más emblemático de la Ciudad de México.

“Se Armó El Baile” promete ser una celebración total de principio a fin. Fiel a su nombre, la noche se perfila como una auténtica fiesta, transformando el Auditorio Nacional en un escenario lleno de pasión, tradición y el espíritu vibrante de la música mexicana. Presentarse en este recinto emblemático representa un logro trascendental para cualquier artista, y para Majo simboliza tanto un triunfo personal como profesional. Al cerrar esta etapa de su gira, invita a sus fans a ser parte de una celebración histórica, única e irrepetible.