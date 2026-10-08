Se aleja probabilidad de lluvias en la capital; precipitaciones se concentrarán en la región serrana

Cielo parcialmente nublado a medio nublado la mayor parte del día. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, así como frío en zonas montañosas.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Lluvias con intervalos las lluvias con intervalos de chubascos en la región serrana.

Viento de componente este de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h.