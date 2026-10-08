Rays barren a los Yankees en la Serie Divisional y los eliminan de postemporada

Quién diría que la franquicia más ganadora de las Grandes Ligas se ha convertido en un equipo del “ya merito” desde hace años. Los New York Yankees volvieron a quedarse cortos en su intento por regresar a una Serie Mundial, en una noche de miércoles marcada por una jugada polémica que pudo cambiar el rumbo del tercer partido ante los Tampa Bay Rays.

La novena neoyorquina llegó al Yankee Stadium obligada a reaccionar después de perder los dos primeros encuentros de la Serie Divisional. Sin embargo, Tampa Bay volvió a encontrar los batazos oportunos y aprovechó los errores de su rival para meterse a la Serie de Campeonato.

Los Rays derrotaron 4-3 a los Yankees y completaron la barrida de tres juegos para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Tampa Bay tomó ventaja en la sexta entrada gracias a un cuadrangular de dos carreras de Victor Mesa Jr. ante Max Fried, colocando el marcador 4-2. Nueva York respondió inmediatamente con una jugada que parecía ser el empate.

Con dos outs y George Lombard Jr. en primera, Anthony Volpe conectó un batazo profundo hacia el jardín izquierdo. La pelota salió inicialmente como cuadrangular de dos carreras, pero la revisión determinó que un aficionado había alcanzado la pelota por encima de la barda e interferido con la jugada.

MLB estableció que la pelota no habría salido del terreno de juego ni habría sido atrapada por Mesa Jr., por lo que Volpe recibió un doble productor y Lombard anotó. El marcador quedó 4-3, pero Spencer Jones se ponchó para terminar la entrada.

La acción recordó inevitablemente al famoso episodio de Jeffrey Maier en 1996, cuando un aficionado de los Yankees intervino en una pelota conectada por Derek Jeter. La diferencia es que esta vez la repetición permitió corregir la decisión inicial.

Sin la capacidad de responder en las últimas entradas, se consumó la primera barrida en una Serie Divisional para los Yankees.