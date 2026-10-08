Muere Maricarmen Abascal, mujer que se convirtió en el símbolo de la crisis de vivienda en España

María del Carmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio en Madrid evidenció la crisis de la vivienda en España y desencadenó protestas contra el Gobierno, murió este miércoles, según el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Conocida simplemente como Maricarmen, la mujer fue desahuciada de la vivienda en la que habitó durante más de 70 años después de que su alquiler aumentara de 500 euros (unos US$ 560) a 2.650 euros (unos US$ 2.970).

El desalojo de Maricarmen, de 87 años, causa indignación en España y pone bajo la lupa la crisis de vivienda

“Lamentamos comunicar que Maricarmen ha fallecido hoy. Como todos sabéis, fue desahuciada el 23 de septiembre y ha permanecido hospitalizada desde entonces”, declaró el sindicato este miércoles.

“Aunque se alcanzó un acuerdo histórico que le habría permitido regresar a su hogar, esta solución llegó demasiado tarde”, añadió.

El desahucio de Maricarmen desató una oleada de protestas en todo el país por la crisis de la vivienda en España, lo que llevó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a tomar el lunes la decisión de convocar a elecciones anticipadas.

El propio Sánchez reaccionó al fallecimiento este miércoles. En su cuenta de X, publicó: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz”.

Cerca de la sede del Congreso, donde se realizaba una manifestación, los asistentes guardaron un minuto de silencio y al final gritaron “¡Maricarmen vive, la lucha sigue!”.

En calles aledañas, decenas de personas se manifestaron con altavoces y carteles. Uno de ellos tenía una fotografía de Maricarmen y la frase: “Asesinada por el rentismo y sus políticos a sueldo”.