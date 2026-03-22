Se abre el PAN a la ciudadanía: Maru Campos

En el marco de un evento nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acompañó el anuncio del presidente del partido, Jorge Romero, sobre la apertura de candidaturas ciudadanas.

“Hoy el PAN se abre a la ciudadanía. No decide el PAN, decide la gente. El pódium estará recorriendo todo el país y vamos a tomar en cuenta los problemas, las demandas y las necesidades de la población”, expresó la titular del Ejecutivo estatal.

Maru Campos subrayó que Acción Nacional tiene una misión fundamental frente a los retos que enfrenta México, por lo que hizo un llamado a no desaprovechar la oportunidad de construir un proyecto cercano, sensible y con visión de futuro.

“Acción Nacional tiene una misión muy grande que cumplir; no vamos a desaprovechar la oportunidad de que el PAN salga fortalecido y triunfante”, afirmó.

La mandataria reiteró que la clave está en escuchar a la gente y en construir soluciones a partir de las realidades que viven las familias mexicanas, consolidando así un partido más abierto, participativo y comprometido con el país.

Durante el acto llevado a cabo el la Alameda Sur en la CDMX, Jorge Romero dio a conocer que todas las candidaturas de Acción Nacional están desde hoy abiertas a la ciudadanía, para que la gente decida de verdad quiénes serán sus representantes, y tenga la posibilidad de elegir y postularse para hacer realidad una verdadera transformación.