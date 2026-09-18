SCHP: reducción del déficit es una etapa dentro de una trayectoria multianual

En tanto, la SHCP detalló que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1 por ciento del pib en 2026 a 3.9 por ciento en 2027, con una reducción acumulada de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El objetivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SCHP) de reducción de déficit fiscal a 3.9 por ciento del producto interno bruto en el 2027 constituye una etapa dentro de una trayectoria multianual y no una posición fiscal terminal, destacó hoy la dependencia.

En un comunicado sobre los comentarios que hizo la calificadora Fitch de la propuesta de presupuesto económico para el próximo año, Hacienda sostuvo que el objetivo es preservar una trayectoria sostenible de la deuda mediante metas realistas, mayores ingresos permanentes y una ejecución responsable del gasto.

En tanto Fitch, dijo en su reporte que la propuesta del gobierno federal para reducir el déficit fiscal es moderada y aún deja dudas sobre la expectativas de alcanzar una consolidación fiscal que frene el aumento de la deuda como proporción del pib a lo largo del tiempo, lo cual representa un riesgo para la calificación soberana.

Recordó que el pasado 8 de septiembre, la SHCP presentó a la Cámara de Diputados la propuesta de presupuesto para 2027, donde se fijó un déficit fiscal de 4.1 por ciento del pib para 2026 que reduzca a 3.9 por ciento del pib en el 2027.

“Este objetivo es menos ambicioso que el del 3.5 por ciento establecido en las directrices presupuestarias previas a los criterios de abril”, mencionó la institución financiera.

“La consolidación prevista es relativamente modesta, y se necesitará un esfuerzo mayor en los años siguientes para estabilizar la deuda”, agregó.

En tanto, la SHCP detalló que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) pasarán de 4.1 por ciento del pib en 2026 a 3.9 por ciento en 2027, con una reducción acumulada de 1.9 puntos porcentuales respecto de 2024.

“Para la Secretaría de Hacienda, esta trayectoria privilegia una consolidación gradual y compatible con el crecimiento. Un ajuste fiscal excesivamente acelerado podría afectar la actividad económica y la inversión productiva, debilitando a su vez los ingresos públicos y la dinámica de la deuda respecto al pib”, comentó.

Fitch proyecta que la deuda pública federal de México alcance 58.0 por ciento del pib en 2026, mientras que la deuda del gobierno general llegará al 57.3 por ciento,

Según sus estimaciones de Fitch, se necesitaría un ratio de endeudamiento público de alrededor del 2.5 por ciento para estabilizar la deuda, aproximadamente 1.5 puntos porcentuales por debajo del objetivo presupuestario de 2027.

“Lograrlo podría requerir un ajuste aún mayor, considerando el crecimiento inercial de las pensiones y otros gastos sociales”, apuntó.

No obstante, Fitch mencionó que la propuesta presupuestaria de México para 2027 ofrece un enfoque más creíble para la consolidación fiscal, ya que se basa en medidas para aumentar los ingresos y en supuestos económicos más realistas que los presupuestos anteriores.