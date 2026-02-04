Scarlett Johansson fue involucrada en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, generando revuelo entre fans por la inesperada conexión.

Durante la batalla legal entre Blake Lively y el director Justin Baldoni, un audio recientemente revelado puso sin querer a Scarlett Johansson, exesposa de Ryan Reynolds, en el centro de la polémica que lleva más de un año capturando la atención de Hollywood.

Scarlett Johansson, ex de Ryan Reynolds, es involucrada en el caso de Blake Lively y Justin Baldoni

La grabación, que forma parte de los documentos presentados por el equipo legal de Blake Lively en su demanda, incluye comentarios del empresario Steve Sarowitz, cofundador de la productora Wayfarer, quien comparó su experiencia trabajando con Scarlett Johansson en su debut como directora en Eleanor the Great, con la que ha tenido con Lively.

Blake Lively y Ryan Reynolds (Getty Images)

En el audio, Sarowitz describió a Scarlett Johansson como “muy tranquila, segura y agradable”, en contraste con la actriz de It Ends With Us, a quien calificó de “totalmente diferente”.

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni comenzó cuando la protagonista presentó en diciembre de 2024 una demanda por acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato y angustia emocional, acusando al cineasta de conducta inapropiada durante la filmación de It Ends With Us.

Ryan Reynolds and Scarlett Johansson (Getty Images)

Las pruebas reveladas en el juicio de Blake Lively y Justin Baldoni

Justin Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, aunque esa contrademanda fue desestimada por un juez meses después.

El juicio, programado para iniciar el 18 de mayo de 2026, ha estado lleno de revelaciones de comunicaciones internas y grabaciones que buscan respaldar las versiones de ambas partes.

Blake Lively y Justin Baldoni (Getty Images)

Además de la polémica generada por el audio que menciona a Sacrlett Johansson, han surgido otras grabaciones y mensajes que muestran tensiones tanto personales como creativas entre Lively y Baldoni durante la producción de la película.

Hasta el momento, Johansson no ha emitido declaraciones sobre su mención en el caso, y tampoco han respondido representantes de Lively o Baldoni a solicitudes de comentarios.