Scarlett Camberos alza la voz contra la discriminación en el futbol femenil

La atacante de las Águilas rechazó los insultos y la discriminación en el futbol femenil mediante sus redes sociales.

Ciudad de México. La delantera del América, Scarlett Camberos, publicó un mensaje en redes sociales en el que se pronunció contra la discriminación en el futbol femenil y destacó que, frente a cualquier ataque, las futbolistas están unidas para defenderse.

“Entre mujeres nos defendemos y la sororidad es lo principal a través de los valores. En el equipo más grande de México, no hay margen para insultos ni la discriminación. Trabajamos en equipo. #JuntasPorElBicampeonato”, publicó en Instagram.

Aunque Camberos, nominada al Balón de Oro y quien hace unos años enfrentó un caso de ciberacoso, no especificó el motivo de su mensaje, versiones señalan que alzó la voz contra el grito homofóbico que la afición lanzó contra la arquera del Toluca, Valeria Martínez, durante el partido del miércoles entre las Águilas y las Diablas Rojas.

El grito “eeeh puto” resonó en el estadio Azteca cuando Valeria Martínez realizó un despeje al minuto 78 del partido de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

El grito homofóbico llega a la liguilla femenil

Convertido en una práctica recurrente entre sectores de la afición, el grito homofóbico surgió en el futbol mexicano durante el Preolímpico de 2004 y después se extendió a la Liga MX y a los partidos de la selección mexicana. Ahora se replicó en la liguilla del torneo femenil, donde el ambiente suele ser más familiar y respetuoso.

La FIFA ha multado en más de 20 ocasiones a la Federación Mexicana de Futbol debido a que esta expresión se ha escuchado en partidos mundialistas desde Brasil 2014. El organismo rector del futbol mexicano ha realizado campañas contra el grito, pero sin enfocarse en generar conciencia sobre la homofobia.

Camberos, una voz contra la violencia de género

Camberos se ha distinguido en el ámbito deportivo como una de las jugadoras más destacadas de la liga y de la selección mexicana, pero también por expresar su inconformidad ante las agresiones y la violencia de género.

La delantera dejó la Liga MX Femenil en marzo de 2023 para jugar en Estados Unidos como medida de seguridad, debido a que enfrentaba un caso de ciberacoso. Un año después regresó a México para liderar a las Águilas en la cancha.

Después de imponerse 3-0 al Toluca en el primer encuentro, las Águilas buscarán el domingo asegurar su clasificación a semifinales durante su visita al estadio Nemesio Diez.