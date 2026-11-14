Mantiene Policía Municipal vigilancia en plazas comerciales por el Buen Fin

Además de realizar recorridos preventivos, las y los policías dialogan con comerciantes y visitantes para fortalecer la confianza ciudadana.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 13 de noviembre de 2026. La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) mantiene el despliegue policial en plazas comerciales de Chihuahua Capital con motivo del Buen Fin, con el propósito de prevenir robos y brindar apoyo a quienes acuden a realizar sus compras.

Durante los recorridos, las y los policías se entrevistan con comerciantes, trabajadores y visitantes para escuchar sus inquietudes y conocer sus necesidades de seguridad. Este contacto directo busca fortalecer la confianza de la ciudadanía para que se acerque a los elementos cuando necesite apoyo o quiera reportar alguna situación.

La DSPM recuerda que, ante una emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 9-1-1.