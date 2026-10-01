Saúl ‘Canelo’ Álvarez quiere su última pelea en el Estadio Banorte

Ciudad de México. Saúl Canelo Álvarez quiere que la última pelea de su carrera sea en el Estadio Banorte, para despedirse frente a la afición mexicana luego de más de 20 años de trayectoria como profesional.

“Quiero que mi última pelea sea en México y me visualicé peleando en el estadio Azteca. Cuando estuve como aficionado apoyando a la selección (en el Mundial 2026), me percaté que es un estadio que te genera una vibra impresionante”, declaró al portal ESPN.

En 1993, Julio César Chávez enfrentó a Greg Haugen en el Estadio Azteca ante más de 130 mil aficionados, que acudieron a ver a su ídolo derrotar al estadunidense.

El tapatío también mencionó a ESPN que contempla disputar entre cuatro y cinco peleas más antes de retirarse, aunque todavía no ha definido cuándo será su último combate.

“Hay que ser realistas, si fuera por mí nunca sería suficiente, pero yo creo que con 4-5 peleas más es suficiente, ya hice demasiado en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y más de lo que un día soñé, esto es un plus para mi carrera”.