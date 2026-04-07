Sancionó Función Pública a exfuncionarios por dejar prescribir delitos de corrupción

El secretario de la Función Pública, Roberto Fierro Duarte señaló que existen alrededor de 25 sanciones encontra de exfuncionarios de la pasada administración por irregularidades como el dejar prescribir delitos como la desviación de recursos.

Destacó que algunas de las sanciones se encuentran en litigio, por recursos de amparo interpuestos por parte de los exfuncionarios.

Roberto Fierro dijo que otros de los procedimientos de responsabilidad administrativa corresponden a la omisión en declaraciones patrimoniales.

Cabe señalar que en días pasados, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó dos denuncias penales en contra de la pasada administración por dejar prescribir presuntos delitos del corrupción por alrededor de más de 171 millones de pesos.