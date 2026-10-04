“Salgan a votar”: Trump pide en Ohio la participación de republicanos en las elecciones de medio término

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó este sábado en Ohio su gira de mítines electorales a un mes de las elecciones de medio mandato, en un esfuerzo por movilizar a las bases conservadoras hacia las urnas y frenar el avance demócrata en un estado clave para mantener el control del Senado.

La visita del mandatario a Ohio buscó apuntalar las candidaturas de Jon Husted al Senado y de Vivek Ramaswamy a la gobernación, en un territorio que en las tres últimas elecciones presidenciales se decantó por Trump.

“Lo que voy a pedirles es que salgan a votar, porque si salimos y movilizamos a la gente, vamos a ganar y vamos a ganar a lo grande”, aseguró Trump durante un acto proselitista en la localidad de Dayton.

El escaño de Husted, senador desde 2025, es uno de los más disputados en los comicios que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre, y una encuesta publicada este sábado por The New York Times reveló que el candidato demócrata, Sherrod Brown, mantiene una ventaja de tres puntos porcentuales.

De ceder cuatro de los 35 asientos del Senado en juego en estas elecciones, el Partido Republicano perdería el control de la Cámara Alta del Congreso, lo que limitaría la capacidad de gobernar de Trump durante los dos últimos años de su segundo mandato.

Trump también aprovechó su intervención para repasar los logros económicos de su mandato, defender su política de aranceles y reiterar sus ataques a la oposición demócrata en materia de inmigración y energía.

Además, el jefe de Estado reiteró su promesa de repartir 5 mil dólares a cada ciudadano estadounidense en caso de que los republicanos mantengan la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos, como viene haciendo en sus giras de concentraciones electorales y confirmó en las de este fin de semana.

El primero de los más recientes mítines tuvo lugar el pasado jueves en Texas, y le siguió otro evento en Oklahoma ese mismo día, antes de desplazarse el viernes por la noche a Alabama.

Esta campaña continuará el lunes en Nevada y busca movilizar a sus bases en un momento en que la popularidad de Trump está en mínimos históricos (la media es de un 36% de aprobación y alcanza un 60% de desaprobación).