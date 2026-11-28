•⁠ ⁠Dialogó con el personal, exhortándolos a mantener una actitud de servicio

En seguimiento al compromiso de mantener un acercamiento con quienes hacen posible la procuración de justicia, el Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, visitó las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en Ciudad Juárez.

Acompañado por la Vice Fiscal, Wendy Chávez Villanueva y el Fiscal de Distrito, Carlos Manuel Salas, inició el recorrido por la Unidad de Atención Temprana (UAT), en donde se entrevistó con el personal que atiende, brinda servicio y asesoría a los ciudadanos que acuden a presentar alguna querella o requieren de información.

De la misma manera, estuvo en el área de la Agencia Estatal de Investigación y en las diversas Unidades de Investigación, en donde platicó con las y los coordinadores, así como con los agentes del Ministerio Público.

También, sostuvo un encuentro con personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte.

El Mtro. Gilberto Loya, exhortó a todo el personal administrativo y sustantivo, a mantener la actitud de servicio y continuar con la noble labor que realizan