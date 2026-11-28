Durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Lealtad 2, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, luego de localizarlo en posesión de una sustancia con características similares al cristal.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Esmeralda y Ladrillos, donde los agentes observaron que el hombre portaba un arma, por lo que al percatarse de la presencia policial emprendió la huida, siendo alcanzado metros adelante.

Al realizarle una inspección, los policías localizaron entre sus pertenencias una pistola de utilería, dinero en efectivo y una sustancia con características de la droga conocida como cristal.

El detenido, identificado como Onorio G., de 47 años de edad, fue remitido al centro de detención zona Sur para su registro posteriormente trasladado a la Fiscalía General del Estado para ponerlo a disposición del ministerio público.

El presente documento es de carácter informativo. Las personas mencionadas se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.