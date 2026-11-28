Las temperaturas frías continuarán durante el fin de semana en Chihuahua, con un descenso previsto para el domingo, cuando el termómetro podría marcar hasta 6 grados centígrados, de acuerdo con el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional.

Para este sábado 28 de noviembre se esperan temperaturas de entre 9 y 25 grados, mientras que el domingo se prevé un rango de 6 a 20 grados centígrados, con mañanas más frías y tardes ligeramente templadas.

Ante estas condiciones, se exhortó a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas, abrigarse adecuadamente y evitar que niñas, niños y adultos mayores queden expuestos a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día.

Asimismo, se recordó que ante cualquier situación de emergencia está disponible el número 9-1-1 y la aplicación Marca el Cambio, herramientas para solicitar atención y apoyo oportuno.