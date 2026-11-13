Detienen a 5 sujetos entre ellos un menor; hace días habían evadido a la policía

Logran detener a 5 implicados en persecusión del pasado 9 de noviembre, entre los detenidos hay un menor de edad.

El hecho de persecución se dio en días pasados en donde sujetos presuntamente armados a bordo de dos camionetas una GMC Acadia de color guinda y una camioneta Dodge Durango de color negro huian al intentar escapar de las autoridades.

En aquel encuentro se lanzaron los artefactos conocidos como ponchallantas en la inmediaciones de la colonia 2 de octubre para evadir a la justicia.

Gracias a la pronta respuesta de las autoridades lograron la detención de 5 personas a quienes les fueron aseguradas las 2 camionetas, armas largas y cortas quiénes responden a los nombres de Luis Fernando Z. H, alias el “acapulco”, Luis R. R, originario de ciudad Aldama, Javier A. L, e Ismael S. R, y un menor de edad, pertenecientes al grupo del “mayito flaco” quién están incursionando en esta ciudad capital como brazo armado de la gente de “el pelón” quien al parecer ese día logró evadir a la justicia hechos que aún siguen siendo investigados por la autoridad correspondiente.