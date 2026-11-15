Sheinbaum viaja a China para participar en cumbre de la APEC

La presidenta Claudia Sheinbaum partió rumbo a China para participar en la cumbre de la APEC.

Mediante un video explicó que tomó un vuelo hacia Tijuana, para de ahí volar hacia Shenzhen, ciudad en la que se llevará a cabo el encuentro.

“Ya les voy a ir platicando. Búsquenme en ‘la Mañanera’ que ahí me voy a conectar”, dijo.

La mandataria estará acompañada del canciller Roberto Velasco; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la de Ciencia, Rosaura Ruiz.

¿Qué hará Sheinbaum en China?

Además de participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Sheinbaum aprovechará su viaje a China para sostener encuentros multilaterales.

Vamos a un evento con empresarios de todos los países de la APEC. Después vamos a tener una reunión de gabinetes. Y al otro día vamos a participar en el foro de la APEC”, señaló.

También sostendrá un encuentro bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, y conversaciones con representantes de Vietnam.

Previamente, la presidenta de México refirió que llevará a China un mensaje de cooperación internacional para el desarrollo y bienestar común, además de promover el Plan México para atraer inversiones.

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La visita marcará el primer viaje de Sheinbaum al país asiático como presidenta, en un contexto de tensiones comerciales internacionales y de esfuerzos de México por diversificar sus relaciones económicas.