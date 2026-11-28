La primera tormenta invernal de la temporada provocó la caída de aguanieve en la zona del Ajusco.

Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó la alerta naranja por pronóstico de temperaturas de 1 a 3 grados Centígrados y heladas para la noche del sábado 28 y la madrugada y mañana del domingo 29 de noviembre de 2026 en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Asimismo, se emitió alerta amarilla por el mismo fenómeno en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco; con temperaturas de 4 a 6 grados Centígrados.

De acuerdo con el aviso, se esperan condiciones de frío extremo en las zonas altas de la capital, principalmente durante la madrugada del domingo, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran: abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir líquidos y alimentos ricos en vitaminas, así como prestar especial atención a niños, personas mayores y personas en situación de calle.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía atender los avisos oficiales y mantenerse al tanto de las actualizaciones a través de los canales de Protección Civil.