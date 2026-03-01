Rusia condena ataques de EU e Israel a Irán; podría desatar una catástrofe en Medio Oriente

Rusia condenó este sábado los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y los calificó de una agresión armada preparada con antelación sin que Teherán haya dado ningún motivo para ello, la cual puede desatar una catástrofe en Medio Oriente.

“No hay lugar a dudas de que se trata de una agresión armada planificada y no provocada contra un Estado soberano e independiente que es miembro de la Organización de las Naciones Unidas”, denuncia el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en un comunicado.

“Washington y Tel Aviv se lanzan de nuevo a una peligrosa aventura que acerca la región (de Medio Oriente) a una catástrofe humanitaria, económica y —tampoco podemos descartarlo— radiológica”, afirma la cancillería rusa.

Y agrega: “las intenciones de los agresores son claras y se formularon de modo abierto: destruir el orden constitucional y el gobierno de un Estado que les resulta indeseable y que se ha negado a someterse al dictado de la fuerza y el hegemonismo”.

La agresión se produjo, recalca el texto, durante el renovado proceso de negociaciones con Irán, promovido “supuestamente para garantizar la normalización a largo plazo en torno a la República Islámica”.

La dependencia diplomática rusa lamenta que Tel Aviv haya engañado a Moscú: “Merece condena que los ataques tuvieran lugar a pesar de que la parte rusa recibió señales sobre la falta de interés de los israelíes en una confrontación armada contra los iraníes”.

Para la diplomacia rusa, “causa una preocupación especial el carácter en serie de los golpes que, en los meses recientes, ha asestado la administración de Estados Unidos contra el derecho internacional que sostiene los pilares del orden mundial, entre otros, la no injerencia en los asuntos internos, la renuncia a amenazar con el uso de la fuerza o su empleo, la solución pacífica de las controversias internacionales”.

La cancillería exige poner fin a la escalada y devolver la situación a un cauce político y diplomático. “Rusia, como siempre, está dispuesta a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto recíproco y el equilibrio de intereses”, concluye.

La cancillería, asimismo, informó que el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov, llamó por teléfono a su homólogo iraní, Abas Araqchi. Durante la conversación, el jefe de la diplomacia rusa “condenó la agresión armada de Estados Unidos e Israel contra Irán, sin que nadie diera motivos para ello y en contra de las normas y principios del derecho internacional, además de ignorar por completo sus serias consecuencias para la estabilidad y la seguridad regionales y globales”.

Lavrov enfatizó “la necesidad de cesar de inmediato los ataques contra la nación persa” y reiteró “la disposición de Rusia de contribuir, incluido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a la búsqueda de soluciones pacíficas con base en el derecho internacional, el respeto mutuo el equilibrio de intereses”.

El canciller iraní habló de las medidas que está tomando su país para repeler los ataques de Estados Unidos e Israel, a los que acusó de “frustrar una vez más las negociaciones” sobre el programa nuclear iraní. Araqchi “expresó el sincero reconocimiento de Irán al invariable y firme apoyo de la Federación Rusa”.

El Kremlin, por su parte, informó que el presidente, Vladimir Putin, convocó este sábado una reunión por videoconferencia con los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia para “analizar la situación que se está gestando en torno a Irán”.

El vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, no dio ningún detalle sobre la reunión.

Irán es el tercer aliado cercano de Rusia que, en los meses recientes, sufre los excesos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto con Venezuela y Cuba.

Según analistas, aunque Moscú tiene firmados acuerdos de cooperación estratégica con Teherán, Caracas y La Habana, que incluyen cláusulas de asistencia recíproca en caso de agresión contra uno de ellos, se ha limitado a una enérgica condena de las “ilegales e inadmisibles acciones” de Washington.

Llama la atención de los observadores que, si bien denuncian y exhiben las arbitrariedades de Estados Unidos, en ningún caso los funcionarios rusos mencionan por su nombre a Trump. Esto se debe, opinan, a que el Kremlin aún confía en que el inquilino de la Casa Blanca pueda ejercer presión sobre Kiev para que termine aceptando las condiciones rusas para un arreglo político de la guerra en Ucrania.

Con información de La Jornada