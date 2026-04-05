Rusia califica de “imprudentes e ilegales” ataques de EU e Israel contra instalaciones civiles y energéticas iraníes

Los cancilleres de Rusia, Serguei Lavrov, y de Irán, Abas Araqchi, calificaron este domingo de “imprudentes e ilegales” los ataques de Estados Unidos e Israel contra la planta nuclear de Bushehr y otras instalaciones civiles y energéticas iraníes.

“Las partes hicieron hincapié en la necesidad de poner fin de inmediato a los ataques imprudentes e ilegales contra la infraestructura civil, industrial y energética, incluida la central nuclear de Bushehr, que se encuentra bajo protección del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica)”, destacó la oficina de Lavrov en un comunicado sobre la conversación telefónica con su colega iraní.

Los ministros de Relaciones Exteriores enfatizaron que “es inaceptable crear amenazas para la vida y la salud” del personal de la planta de Bushehr, así como “generar el riesgo de una catástrofe radiactiva para todos los región (de Medio Oriente).

Durante la conversación, Lavrov expresó la esperanza de que concluyan con éxito los esfuerzos que realizan varios países para reducir la tensión en la zona, “en aras de normalizar a largo plazo y de modo sostenible la situación en Medio Oriente, la cual se vería facilitada si Estados Unidos renuncia al lenguaje de los ultimatos y se retoma la vía de la negociación”.

Ambos funcionarios subrayaron la necesidad de evitar medidas, sin excluir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que “pudieran socavar las posibilidades restantes de avances en los esfuerzos políticos y diplomáticos que se llevan a cabo para solucionar esta crisis”.

Lavrov también habló este domingo con su homólogo chino, Wang Yi, con quien coincidió en que es necesario un diálogo político y diplomático, así como tomar medidas, para reducir la tensión en el golfo Pérsico.

Los cancilleres “abordaron la situación en el golfo Pérsico, en especial los esfuerzos internacionales para poner fin lo antes posible a la confrontación en esta importante región, para lo cual hay que iniciar un diálogo político y diplomático”, informó la cancillería rusa en un breve comunicado.

La planta de Bushehr, en peligro

Al condenar el ataque con misiles contra la central atómica de Bushehr, que el sábado anterior causó la muerte de un vigilante iraní, la vocera del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, citó al director general de la OIEA, Rafael Grossi, quien dijo que “las plantas atómicas, como los territorios adyacentes, donde puede haber importantes sistemas de seguridad nuclear, nunca deben ser objetivos de ataques militares”.

Las palabras de Grossi, dijo Zajarova, “por supuesto están dirigidas a los agresores, que sin pensarlo mucho y hasta con cierto agrado continúan bombardeando la infraestructura energética y nuclear de Irán”.

Para la portavoz rusa, “estas acciones ilegales e irresponsables son una imborrable mancha negra en la reputación internacional de aquellos que lanzan misiles contra la central atómica de Bushehr y otras instalaciones protegidas por la OIEA y ordenan su destrucción”.

La diplomática considera que “ellos han tachado su anterior reputación en materia de no proliferación nuclear y proclaman que no reconocen ninguna norma ni limitación”.

Con información de La Jornada