Festejos en Pancho Villa con saldo blanco y 3 detenidos

César Komaba, subsecretario de Movilidad dio a conocer que tras el operativo preventivo en la glorieta de Pancho Villa por festejos del partido de México y República Checa transcurrió con saldo blanco y 3 detenidos.

“Fue saldo blanco, si hubo quejas de la gente porque fue un operativo en conjunto y pero bueno, pues hasta donde sabemos estuvo tranquilo, no hubo más que creo que donde yo sé hubo tres detenciones por exceso de que la gente anduvo pasándose listos y fue todo lo que te puedo platicar”, comentó.

En este sentido el funcionario estatal comentó que de dio un gran número de aficionados, asimismo resaltó que se les retiró botellas de alcohol y cerveza, el objetivo era prevenir acciones de violencia.