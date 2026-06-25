Arranca Estado con licitaciones de 3 pasos a desnivel

El Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo señaló que ya se iniciaron con las licitaciones para las obras de paso a desnivel, asimismo se trabaja en la elaboración de otros proyectos de obra.

“Las licitaciones las inició obras públicas es quien tiene los detalles de la de las mismas. Estamos trabajando en todos los demás pasos a desnivel, ya sea inferiores o superiores, algunos llevan algún avance en la elaboración del proyecto ejecutivo y otros en la preparación de la propia licitación para poderse llevar a cabo”, comentó.

Las obras forman parte de la promesa del cierre de administración de la mandataria Maru Campos, el proceso se desarrolla a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) liderado por Jorge Chánez.

Cabe destacar que la obra de paso a desnivel se proyecta en tres puntos estratégicos de la capital y se espera desfoguen el tráfico vehicular.

Se trata de las obras:

Paso a desnivel en bulevar Juan Pablo II y Quinta Real.