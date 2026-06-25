Gobierno Federal amplía el plazo para el registro de líneas telefónicas; algunos usuarios tendrán hasta diciembre

El gobierno federal anunció este jueves la ampliación del plazo para el registro de líneas telefónicas hasta por cinco meses; la fecha límite era este 1 de julio.

De acuerdo con las cifras oficiales, hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas telefónicas, de las 152.5 millones que se registraron en 2024, lo que representa un 41%.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones publicó este jueves un calendario en donde se indica que los usuarios tendrán una fecha límite según el último dígito de su número telefónico.

Con esta modificación las líneas cuyo último dígito sea 0 tendrán hasta el 15 de agosto; si finaliza en 1, el plazo será el 31 de agosto; en 2, tendrán hasta el 15 de septiembre, y si termina en 3, será el 30 de septiembre.

La fecha límite para la terminación 4 es el 15 de octubre; con 5, los usuarios deberán registrarse antes del 31 de octubre; si finaliza en 6, el plazo vence el 15 de noviembre; con 7, hasta el 30 de noviembre; si acaba en 8, será el 15 de diciembre, y los que tengan como último dígito un 9, la prórroga estará hasta el 31 de diciembre.

Las autoridades señalaron que si los ciudadanos no llevan a cabo este registro, la línea telefónica será suspendida en un plazo de 72 horas, con lo que sólo se permitirán llamadas a números de emergencia y alertamiento en caso de sismo.

Sin embargo esta suspensión no es definitiva, ya que la CRT asegura que esta línea será restablecida una vez que se haga el registro.