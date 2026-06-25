“Rechazo de Morena a blindaje electoral demuestra que están cuidando a sus narcopolíticos”: Nancy Frías

La diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Nancy Frías, afirmó que el rechazo de la bancada de Morena al blindaje electoral contra el crimen organizado, “demuestra que están cuidado a sus narcopolíticos”.

“Desde hace tiempo que le hacemos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todos los que son parte del partido Morena, que dejen de estar coludidos y que dejen de estar protegiendo al gobernador”, dijo en referencia al mandatario con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

Al cuestionarle si el voto en contra del Grupo Parlamentario de Morena respecto a la reforma constitucional que buscaba blindar las elecciones contra la injerencia del crimen organizado, significa que no quieren romper el llamado narcopacto, la legisladora panista señaló que “simplemente están cuidando y protegiendo a sus narcogobernadores y a sus narcopolíticos, y a toda la estructura que tienen en Morena”.

Asimismo, Nancy Frías secundó lo dicho por el coordinador de su bancada, Alfredo Chávez, de que los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura, Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, deberían someterse a un examen de confianza, además, sostuvo que no sólo ellos, sino todos quienes aspiren a un puesto de elección popular, del partido político que sean.