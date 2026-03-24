“Rosana Díaz es congruente, las puertas del GPPAN están abiertas, ella ya tomó una decisión; el Verde ha honrado una agenda por Chihuahua”: Alfredo Chávez

Alfredo Chávez, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Estado, reconoció que la todavía diputada de Morena, Rosana Díaz, es una persona congruente y que sí fue invitada por él a formar parte de la bancada panista, sin embargo, ella ya tomó una decisión, que lo más probable es que sería el unirse al partido Verde.

“La diputada Rosana Díaz ha tomado ya una decisión, se domine bien y tiene nuestro máximo respeto. Yo creo que es una persona congruente, las puertas del PAN están abiertas y ella tomará una decisión. Y bueno, yo le dejaré a ella su decisión y esperemos construir una agenda en conjunto para Chihuahua”, declaró Chávez Madrid.

“Reconozco que hemos coincidido con los demás Grupos Parlamentarios en los temas claves de Chihuahua y yo invitaría a la diputada Rosana a sumarse a estos temas importantes para Chihuahua. Entonces, pues vamos a la espera de su decisión y va a ser muy respetado”, añadió el coordinador legislativo de Acción Nacional.

Chávez Madrid recordó que “en este Congreso no hay mayorías absolutas. Acción Nacional ha tenido la habilidad, y hablo, no del coordinador, sino de toda Acción Nacional, de tener un diálogo permanente con las fuerzas políticas, con el PRI, con el Verde, con el PT, con MC. Y este diálogo inicia desde la gobernadora hasta los diputados y el coordinador ¿Por qué? Porque hemos hecho una agenda para Chihuahua que hemos honrado en los votos y esta agenda va a seguir trabajándose, y esta agenda es importante para el estado y no es que el Verde en los temas esté con nosotros, es que hemos compactado una agenda que significa algo beneficioso para Chihuahua y sobre esa agenda el diputado Octavio Borunda ha honrado el tema de ir en esta agenda en conjunto”.