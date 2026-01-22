Romero y el apoyo a Maru-Los diálogos de COPARMEX-Volanteo y encuestas-Secretario General de Morena con Compeán

Con un mensaje corto, pero contundente, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, volvió a reconocer el trabajo de la gobernadora Maru Campos al frente del Ejecutivo: “Chihuahua es ejemplo que cuando hay gobierno responsable, hay resultados. Reconozco el trabajo de la gobernadora Maru Campos Galván y la fuerza del PAN en el estado grande. Seguimos caminando juntos”, publicó Romero Herrera en sus redes sociales junto a una fotografía de él y la Góber, quien de inmediato respondió al mensaje del líder nacional panista, al afirmar que seguirá trabajando con responsabilidad y compromiso por el estado que gobierna. Es así que la relación entre ambos continúa más que firme y coordinada, pues como lo ha mencionado una y otra vez Jorge Romero, en el próximo proceso electoral que ya está a la vuelta de la esquina, Chihuahua es prioridad para el PAN y será tan crucial lo que aquí suceda en el 2027, que dejará huella en el panismo para futuras elecciones.

Y precisamente porque ya el proceso electoral está cerca, los que reactivarán sus ya conocidos “Diálogos por Chihuahua” son los chicos de COPARMEX que preside Jorge Treviño. Se trata de un video-podcast que ese órgano empresarial estrenará el próximo 28 de enero, en donde abordarán con los diversos actores políticos de la escena local, temas que van desde democracia, legalidad, economía y visión a futuro, así como participación ciudadana, con la intención de que este ejercicio sea de utilidad a los votantes para que estén enterados y participen de manera más activa en la vida política de Chihuahua ante lo que se viene en el 2027 con la jornada electoral que renovará la gubernatura, 67 alcaldías y 33 curules del Congreso del Estado.

Ya sea porque quiere ser tomado en cuenta para la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital o ya de plano a alguna diputación, pero el que intensificó sus niveles de propaganda en los últimos días es el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir, tan es así que ayer las calles del Centro de la ciudad estaban repletas de volantes con su imagen, mismos que fueron dejados en los vehículos estacionados sobre las calles cercanas a la Plaza de Armas, además de que en diversas colonias nos han reportado la presencia de encuestadores que van casa por casa preguntando qué tal está el servicio de agua potable y de paso también preguntan qué opinan de Falomir, en una intentona de posicionarlo en la memoria del electorado de cara al proceso electoral venidero.

Y si de procesos electorales se trata, el que ya de plano no oculta sus intenciones de recalar en Morena es un expanista de los más panistas. Se trata del exalcalde de Delicias y exdiputado federal del PAN, Eliseo Compeán, quien desde hace meses se subió a la precampaña del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, pero que en su momento sintió el rechazo de algunos morenistas de esos que se supone que sí son de izquierda, como lo es el senador Juan Carlos Loera, quien arremetió contra Compeán y su panismo recalcitrante, por más que ahora tanto él y Pérez Cuéllar se pongan el traje guinda.

Sin embargo, todo indica que ese rechazo hacia el exalcalde de Delicias que en su momento fue uno de los que más insultó y denostó al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su 4T, fue insuficiente para que el morenismo no lo abrace en sus filas, razón por la que ayer, el secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Omar Holguín, se reunió con Compeán y se declaró listo para “trabajar en conjunto por Delicias y por todo Chihuahua”, además de afirmar que en el 2027 “la 4T ganará el estado grande”. Más claro, ni el agua…

Mientras eso sucedía con los morenos y neomorenos cercanos al proyecto del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, y él estaba en Nuevo México en una gira de trabajo, su esposa, Rubí Enríquez, confirmó que su cuñada Erika Prado renunció como directora administrativa del DIF Municipal de Ciudad Juárez, luego de la denuncia presentada por las dirigencias estatal y municipal del PAN, cuyos líderes, Daniela Álvarez y Ulises Pacheco, señalaron prácticas de presunto nepotismo. Tal fue la polémica tras la denuncia, que Pérez Cuéllar exhibió a su expartido político de tener un adeudo millonario de predial, mientras que la jefa panista lo retó a sacar de la nómina del Ayuntamiento juarense a sus familiares. Por lo pronto, la cuñada de Enríquez optó por hacerse un lado, pero seguramente la guerra entre el expanista y los panistas se pondrá más intensa conforme se acerque el 2027.