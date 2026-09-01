Romero y ‘Alito’ vs el “tumor guinda”-Andrea visita El Paso-Joss asume como presidenta del Congreso-Rosana y las trabas morenas

La visita de ‘Alito’ Moreno, dirigente nacional del PRI, a la ciudad de Chihuahua, así como su reunión con la gobernadora Maru Campos, tal parece que causaron un profundo efecto en su homólogo panista, Jorge Romero, quien ayer durante la plenaria de los senadores del PAN, reconoció que aunque pudieran ir solos en busca de retener la gubernatura, “vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar Chihuahua”, lo que sin duda dejó la puerta más que abierta a que los azules por fin abran un diálogo con los priistas locales y así formar un frente común que arrope la candidatura del alcalde y coordinador político estatal de Acción Nacional, Marco Bonilla, para que el Revolucionario Institucional también apoye sus aspiraciones y sea él el sucesor de Maru en la silla principal de Palacio de Gobierno. Romero ayer no dejó dudas, van con todo contra lo que él calificó el “tumor guinda”, un tumor que a decir de los antimorenistas, no deben permitir entre a Chihuahua… o vaya que desataría una metástasis.

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Si de morenistas y gubernatura hablamos, y luego de que en días recientes se soltara el rumor de que le habían retirado su visa estadounidense, tal y como ha sucedió con otros políticos de Morena, anoche la senadora con licencia y aspirante a la candidatura de la 4T al Gobierno chihuahuense, Andrea Chávez, utilizó sus redes sociales para desmentir la versión de una manera sutil: platicó que después de su gira en Cuauhtémoc, viajó a El Paso, Texas, en donde acudió al zoológico paseño para que su bebé pudiera conocer las tortugas y otros animales que están presentes en la sección del “Chihuahuan Desert”, así que de esa manera y sin mucho aspaviento, Chávez Treviño confirmó que tiene visa y que el Gobierno de los Estados Unidos no se la ha revocado, tal y como ha sucedido con otros personajes de Morena en los últimos días, semanas y meses.

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Todavía con el destape pendiente del que será él o la candidata a la gubernatura de Chihuahua y 11 entidades más, ayer la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, informó que la Comisión Nacional de Elecciones sesionó para aprobar la convocatoria para las coordinaciones federales, es decir, con esto ya pronto comenzarán los registros de todos aquellos que aspiran a ser diputados federales en los 300 Distritos electorales por la vía de mayoría relativa, de los cuales nueve corresponden al estado de Chihuahua. Es así que tras completar este proceso, lo que viene son las convocatorias a las alcaldías y a las diputaciones locales, en donde ya varios están con la mano alzada para abanderar al morenismo.

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Muy felicitada por las seis fuerzas políticas que conforman la actual Legislatura local, así tomó protesta ayer la diputada panista Joss Vega como nueva presidenta del Congreso en lo que será el tercer año de ejercicio constitucional. Arropada por sus colegas azules y también por el resto de diputados locales, Joss tomó las riendas de la Presidencia del Poder Legislativo en lo que se vislumbra será un año complicado debido a lo que representa en lo electoral, pues por obvias razones, las discusiones, los debates y hasta los consensos serán más intensos que los dos primeros años, sin embargo, la diputada por el Distrito 15 con sede en Chihuahua capital, tiene todo el apoyo de su bancada y de las del bloque aliado, además de que a Joss se le conoce por ser institucional y buscadora de diálogo, ajena a buscar la confrontación estéril, aptitudes que serán más que necesarias para conducir los trabajos en este último año de la 68 Legislatura.

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Ya que andamos con cuestiones legislativas, la que todavía no puede adherirse de manera oficial al partido Verde para por fin crear una bancada como tal, es la diputada Rosana Díaz, quien en junio de este año renunció formalmente a la fracción parlamentaria de Morena, después de una serie de confrontaciones internas que derivaron en su adiós a la bancada guinda. Resulta y resalta que debido a que en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena todavía está abierto un proceso en su contra, es que la legisladora juarense no ha podido de forma oficial unirse al Verde y junto al diputado Tavo Borunda, conformar un Grupo Parlamentario, incluso, los malosos nos comentan que en la CNHJ morenista volvieron a reiniciarle su proceso, lo que sin duda levanta suspicacias de que desde allá y por peticiones de sus adversarios políticos, nomás no le suelten el brazo y con ello le estén saboteando su adhesión legal al PVEM.

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En el marco de que la próxima entidad norteña a la que el Gobierno de los Estados Unidos le abrirá su frontera para que envíe ganado en pie, es precisamente Chihuahua, este martes en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, su secretario general, Florencio Ramos, ofrecerá hoy una rueda de prensa para presentar más detalles de lo que será el proceso de exportación que será reactivado a finales de este mes, luego de que el pasado 24 de agosto, la exportación se reanudara en el vecino estado de Sonora. Así que con la esperanza que esto conlleva para los ganaderos, hoy la UGRCH informará más al respecto, casi dos años después de aquel noviembre de 2024 cuando se registraron los primeros casos de gusano barrenador en México, lo que derivó en que EU cerrara su frontera al ganado chihuahuense.