Confía Marco Bonilla en liderazgo de Joss Vega al frente del Congreso

El alcalde Marco Bonilla, reconoció la trayectoria y capacidad de la diputada Joss Vega, luego de que asumiera la presidencia del Congreso del Estado, y aseguró que su experiencia será clave para conducir los trabajos legislativos durante el cierre de la Legislatura.

Bonilla destacó que conoce a la legisladora desde hace 13 años, por lo que, afirmó, ha tenido la oportunidad de conocer de cerca su forma de trabajar y su compromiso con las responsabilidades que ha asumido.

“Es una persona muy comprometida, muy responsable, muy trabajadora”, expresó el alcalde.

Ante la nueva encomienda de Vega, Bonilla consideró que la presidencia del Poder Legislativo quedó en buenas manos y manifestó confianza en que su liderazgo permitirá mantener un buen rumbo durante esta etapa.

“No pudo estar en mejores manos esta presidencia de cierre del Congreso del Estado”, señaló.

Finalmente, el presidente municipal aseguró que los resultados del trabajo legislativo no solamente beneficiarán al propio Congreso, sino que también tendrán impacto para Chihuahua.