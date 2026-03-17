Robo con violencia deja a mujer adulta mayor lesionada en la colonia Granjas

Chihuahua.– Una mujer adulta mayor resultó lesionada luego de ser víctima de un robo con violencia registrado durante la noche al exterior de su domicilio, ubicado en el cruce de las calles Cedro y Miguel Schultz, en la colonia Granjas. La afectada fue interceptada por sujetos que arribaron a bordo de un vehículo mientras se encontraba fuera de su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores la despojaron de su bolso y diversas pertenencias; sin embargo, al momento de darse a la fuga, el automóvil la impactó y la proyectó contra la cinta asfáltica, causándole lesiones. Vecinos del sector que presenciaron el incidente realizaron el reporte al número de emergencias 911, lo que generó la movilización inmediata de autoridades y cuerpos de auxilio.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica a la víctima, mientras elementos policiacos implementaron un operativo de búsqueda en la zona para tratar de ubicar a los responsables, quienes lograron huir con rumbo desconocido. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.