La Fiscalía General del Estado, aseguró nueve automóviles, como parte del seguimiento a una carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en Ciudad Juárez.

La intervención a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ministerio Público, se realizó la tarde de ayer viernes 20 de noviembre, en el cruce de la calle Amozoc y Avenida Tecnológico de la colonia Del Real.

En el lugar se aseguró los siguientes vehículos:

•⁠ ⁠Honda, línea Civic, color azul obscuro, modelo 2017,

•⁠ ⁠Honda, línea Civic, color rojo, modelo 2017,

•⁠ ⁠Honda, línea Accord, color blanco, modelo 2017,

•⁠ ⁠Honda, línea Civic, color rojo, modelo 2017,

•⁠ ⁠Honda, línea Civic, color gris, modelo 2017,

•⁠ ⁠Nissan, línea Sentra, color blanco, modelo 2021,

•⁠ ⁠Kia, línea Río, color negro, modelo 2018,

•⁠ ⁠Dodge, línea Challenger, color gris, modelo 2016,

•⁠ ⁠Hunday, línea Sonata, color negro, modelo 2019, con matrículas del estado de Durango

Los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público que se encargará de continuar con las investigaciones.