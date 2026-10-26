Ritual de octubre para proteger tu casa antes de Día de Muertos: solo necesitas una veladora blanca

Con la llegada de los últimos días de octubre y la cercanía del Día de Muertos, algunas tradiciones populares invitan a realizar rituales de limpieza simbólica y protección del hogar para recibir esta temporada con tranquilidad, armonía y energía renovada.

Uno de los más sencillos consiste en utilizar una veladora blanca, un elemento asociado tradicionalmente con la paz, la claridad y la purificación espiritual. De acuerdo con estas creencias, encenderla puede convertirse en un momento de reflexión para pedir bienestar para la familia y fortalecer la sensación de tranquilidad dentro de casa.

Para realizar este ritual, se recomienda colocar la veladora en un recipiente resistente al calor y en un espacio despejado, lejos de cortinas, papel y otros materiales inflamables. Antes de encenderla, algunas personas acostumbran expresar en voz alta o mentalmente una intención de protección, paz y unión familiar para quienes habitan el hogar.

Posteriormente, se puede dedicar unos minutos a la oración, la meditación o el agradecimiento por los seres queridos. La práctica también puede acompañarse de una limpieza física de la vivienda, abrir las ventanas para ventilar y ordenar los espacios como una manera simbólica de comenzar un nuevo ciclo.

Aunque las veladoras blancas forman parte de distintas costumbres religiosas y espirituales, no existe evidencia científica de que un ritual pueda proteger sobrenaturalmente una vivienda. Su significado depende de las creencias de cada persona y puede representar una oportunidad para reflexionar y fortalecer los vínculos familiares durante una de las temporadas más significativas de la cultura mexicana.

Es importante recordar que nunca debe dejarse una veladora encendida sin supervisión y que debe apagarse antes de salir de casa o ir a dormir. La protección del hogar también depende de medidas prácticas de prevención y seguridad.

Información de Agencias