Diputada Jael Argüelles reúne a familias juarenses en Feria de Servicios Gratuitos

Ciudad Juárez.– Con una destacada participación de la ciudadanía, la diputada local Jael Argüelles encabezó la Feria de Servicios Gratuitos en el Centro Comunitario Francisco I. Madero, una jornada orientada a acercar atención médica, prevención sanitaria, cuidado animal y actividades recreativas a las familias juarenses.

Desde temprana hora, habitantes de distintos sectores acudieron para acceder a los servicios ofrecidos, en una iniciativa que busca reducir las barreras de acceso a la atención básica y contribuir directamente a la economía y calidad de vida de la población.

En materia de salud, se brindaron consultas médicas, medicamentos sin costo, limpiezas dentales y acceso a lentes gratuitos. Además, se ofreció el retiro de verrugas mediante electrocauterio, previa valoración médica, como parte de las opciones de atención disponibles durante la jornada.

El bienestar animal también estuvo presente durante la jornada. En coordinación con DABA, se brindaron servicios de vacunación antirrábica, colocación de microchips y aplicación de tratamientos antigarrapatas para las mascotas. Asimismo en conjunto con la Dirección de Ecología del Municipio, se realizaron labores de fumigación para prevenir riesgos sanitarios y contribuir al cuidado de la salud de las familias juarenses.

La feria incluyó, además, actividades deportivas y recreativas para promover la convivencia entre vecinos y familias, entre ellas un torneo de fútbol y la entrega de dulces a niñas y niños que asistieron con disfraces alusivos a Halloween.

La diputada Jael Argüelles señaló que acercar estos servicios a los espacios comunitarios permite atender necesidades concretas de la población y generar beneficios directos para las familias, especialmente en rubros prioritarios como la salud y la prevención.

“Estas jornadas tienen sentido cuando los servicios llegan hasta donde están las familias. Queremos contribuir a que más personas tengan acceso a atención y apoyos gratuitos, al mismo tiempo que fortalecemos la convivencia y el bienestar en nuestras colonias”, expresó.

Argüelles agradeció la participación de la ciudadanía y la colaboración de quienes hicieron posible la realización de la feria, y reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de atención comunitaria en Ciudad Juárez.

La actividad forma parte de los esfuerzos de gestión territorial de la legisladora para acercar servicios y promover iniciativas que respondan a las necesidades de las familias juarenses.