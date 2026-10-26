Desatan balacera y se llevan por la fuerza a mujer en el norte de Chihuahua

Una mujer fue privada de la libertad por sujetos armados que la interceptaron y obligaron a subir a un vehículo, luego de protagonizar un ataque a balazos contra una pareja en la colonia Siglo XXI, al norte de la ciudad de Chihuahua.

El hecho violento se registró durante la medianoche en el cruce de la avenida De las Industrias y Alejandro Manzoni, al exterior de una tienda Oxxo. De acuerdo con los primeros reportes, al menos dos hombres encapuchados, quienes vestían chamarras verde y gris, abrieron fuego en aproximadamente 12 ocasiones con un arma calibre 9 milímetros al tener a la vista a las víctimas.

En medio de las detonaciones, el hombre corrió al interior de la tienda para ponerse a salvo, mientras que la mujer, identificada preliminarmente como Gisel, de aproximadamente 30 años, intentó refugiarse en el estacionamiento de un supermercado contiguo. Sin embargo, los agresores la alcanzaron y la subieron por la fuerza a un Nissan Tiida gris, para después escapar con rumbo desconocido.

La escena provocó la movilización de policías municipales, estatales y elementos del Ejército Mexicano. Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron para asegurar los indicios y levantar los casquillos percutidos que quedaron en el estacionamiento. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el paradero de la mujer ni sobre personas detenidas por estos hechos.