Fiscalía de Chiapas atribuye a venganza los feminicidios de una mujer y su nieta de 12 años

El fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó este domingo que el doble feminicidio contra una menor de edad y su abuela, ocurrido el pasado 19 de octubre en el municipio de Ostuacán, fue cometido por venganza personal de uno de los presuntos responsables.

En un video publicado en redes sociales, el funcionario indicó que, tras las investigaciones del caso en el que fueron asesinadas Míriam Cruz Alpuche y su nieta de 12 años, se logró determinar la participación de un hombre identificado como Armando, alias ‘El Melo’, y otro de nombre Andrés, alias ‘El Cera’.

Explicó que, según las indagatorias, los señalados acudieron al lugar donde cometieron el crimen y posteriormente se dieron a la fuga. Llaven aseguró que, tras ser arrestados, fueron trasladados a las celdas temporales de la presidencia municipal.

No obstante, un grupo de pobladores de Ostuacán incursionó de manera violenta en la alcaldía y los sustrajo. Producto de lo anterior, Andrés fue linchado, aparentemente decapitado según distintos medios, y Armando rescatado con vida, relató el fiscal.

Debido a estos hechos, Jorge Luis Llaven dijo que abrió una investigación por el delito de homicidio en agravio del citado sujeto, mientras que autoridades federales y estatales restablecieron el orden en Ostuacán.

Apuntó que se amplió la investigación del doble feminicidio para judicializarla, y se solicitará la pena máxima de 100 años para que el responsable sobreviviente enfrente la justicia.

Con información de EFE