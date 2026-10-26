Continúa pronóstico de lluvias para este lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para este lunes 25 de octubre una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte y noreste de México, en interacción con una línea seca, originarán chubascos y lluvias fuertes en la entidad.

Para el este y sur de la entidad se esperan lluvias de 25mm a 50mm de acumulación que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora, con riesgo de que puedan derribar árboles o anuncios publicitarios.

Además, en la zona serrana se esperan mínimas de entre 0°C y 5°C mientras que para la capital las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 25°C.