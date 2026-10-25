IMSS reanuda sercivio en hospiral N.6 en Juárez tras inundación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que el Hospital General de Zona (HGZ) No. 6 continúa brindando atención y servicios, de manera habitual a la derechohabiencia.

Los servicios prioritarios se están brindando de manera habitual, como lo son Urgencias, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos (UCIN), Quirófanos y Hemodiálisis.

El IMSS Chihuahua agradece al personal por su esfuerzo y dedicación para la continuación de los servicios.

Cabe destacar que por los hechos climatológicos se dieron algunos problemas en la infraestructura, videos en redes sociales se mostraban, sin embargo, el IMSS reitera que se cuenta con servicio y atención.