Capturó Policía Municipal a dos por presunto robo con violencia a negocio en Puerta Sabona; aseguró arma de utilería y recuperó productos

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 25 de octubre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a dos hombres por su probable participación en un robo con violencia a una tienda de conveniencia de la colonia Puerta Sabona, y recuperando efectivo y mercancía.

Los agentes del Distrito León atendieron el reporte en un establecimiento ubicado en avenida Central y avenida Parques de Oriente, donde una empleada señaló que dos hombres la amenazaron con lo que parecía un arma de fuego para despojarla de dinero y productos.

Durante el operativo de búsqueda, el seguimiento mediante cámaras permitió ubicar a dos personas con características coincidentes con las descritas, quienes se ocultaban en patios y tejados de viviendas del sector.

Los policías detuvieron a Jesús Antonio P. J., de 24 años, e Iván R. R., de 22, a quienes les localizaron un arma de utilería de color negro, así como cajetillas de cigarros, abarrotes y licores.

Ambos detenidos fueron trasladados al Centro de Detención Zona Sur para su registro y quedaron a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, junto con los objetos y el dinero recuperados, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.