Alexander Volkanovski reafirma su leyenda con nocaut y acaba con el invicto de Evloev

Alexander Volkanovski volvió a demostrar por qué ocupa un lugar destacado en la historia de las artes marciales mixtas (MMA), al defender con éxito el campeonato de peso pluma de la UFC tras noquear a Movsar Evloev en el UFC 333, resultado que también puso fin al invicto del peleador ruso.

Con un récord de 29 victorias y cuatro derrotas, el australiano consolidó su trayectoria en la élite de la UFC al imponerse a un rival que llegaba con una marca de 20 triunfos y ninguna derrota. El resultado representó un duro revés para Evloev, quien perdió su condición de invicto ante uno de los nombres más reconocidos de la división.

A sus 38 años, Volkanovski continúa ampliando su legado dentro de la jaula y fortalece los argumentos de quienes lo consideran uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos. Su experiencia, capacidad competitiva y permanencia en la cima de la categoría lo mantienen como una figura central del deporte.

La victoria en UFC 333 representa otro capítulo en la carrera de The Great, quien vuelve a dejar claro que su nombre seguirá siendo protagonista en la historia del peso pluma, una de las divisiones más competitivas de la compañía.

Información tomada de Agencias